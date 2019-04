Un drone per cercare le persone disperse, ferite o malate. Lo sta sviluppando la Rega in un progetto in corso da un anno e mezzo. Il mini elicottero di poco più di due metri è stato presentato oggi alla conferenza stampa annuale svoltasi a Locarno, Losanna e Zurigo.

"Sono convinto che il sistema di droni amplierà ulteriormente lo spettro d'invertenti della Rega", afferma il CEO della Guardia aerea svizzera di soccorso Ernst Kohler, citato in una nota. A partire dal 2020 il velivolo sarà utilizzato come dispositivo supplementare, ad esempio quando condizioni di scarsa visibilità impediscono il ricorso ad un elicottero di soccorso. Attualmente sono previsti ulteriori voli di prova di ampia portata.

Grazie alla navigazione satellitare il nuovo drone è in grado di sorvolare in modo autonomo a 80-100 metri di altezza vaste superfici di ricerca su una rotta definita. Diversi sistemi e dati memorizzati permettono che riveli ed eviti in modo indipendente altri velivoli ed ostacoli, ma dispone anche di un paracadute di emergenza. Il velivolo è dotato anche di diversi sensori, tra i quali una termocamera, che gli consentono di localizzare persone.

