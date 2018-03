Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Vita dura per chi viaggerà senza biglietto

I passeggeri privi di titolo di trasporto valido in futuro saranno schedati in un registro nazionale, che sarà istituito a tappe dall'aprile del 2019 e dovrebbe essere completamente operativo alla fine di quell'anno.

In caso di recidiva i viaggiatori pagheranno multe più salate. L'iscrizione sarà cancellata dopo due anni.

La portavoce dell'associazione dei trasporti pubblici ch-direct Sabine Krähenbühl ha confermato oggi all'Ats un'informazione diffusa ieri dalla radio svizzerotedesca SRF. I responsabili delle maggiori imprese di trasporto si sono accordati negli scorsi giorni in merito.

La decisione è sorprendente poiché ancora recentemente varie aziende regionali si erano opposte a una tale banca dati, indica SRF.

La tabella di marcia prevede che in un primo tempo, nella primavera del prossimo anno, al progetto aderiscano le società più grandi. Entro la fine dell'anno vi parteciperanno le circa 250 compagnie di tutta la Svizzera affiliate a ch-direct, ha detto Krähenbühl.

Attualmente registri sono costituiti solo all'interno delle singole aziende. In futuro un controllore potrà invece stabilire se un passeggero truffatore abbia già viaggiato in nero con un'altra compagnia. In questo caso, la multa sarà più salata. Krähenbühl ha ricordato che il principio della gradazione delle sanzioni già esiste.

In assenza di recidiva, la registrazione di un primo viaggio in nero sarà cancellata dopo due anni. Affinché la banca dati rispetti la sfera privata, ch-direct è in contatto con l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il registro sarà gestito da AutoPostale SA su mandato di ch-direct.

La legge, che consente l'istituzione di un tale registro dal primo gennaio 2016, prevede che siano le aziende di trasporto pubblico a decidere in merito.

Le FFS, stando alla ex regia federale, ogni anno stimano in decine di milioni di franchi le perdite dovute a viaggiatori clandestini.

