Questo contenuto è stato pubblicato il 2 giugno 2018 20.22 02 giugno 2018 - 20:22

I primi ministri vanno e vengono, così come i leader internazionali, ma lei è sempre lì, da 65 anni: è la regina Elisabetta II, sovrana del Regno Unito e di 15 reami del Commonwealth, che il 2 giugno 1953 veniva ufficialmente incoronata nell'Abbazia di Westminster.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor, all'epoca 27enne, era in realtà già diventata sovrana il 6 febbraio del 1952, dopo la morte del padre Giorgio VI, ma per organizzare la complessa e solenne cerimonia ci vollero 16 mesi, e i piani non subirono ritardi neanche a causa della morte il 24 marzo della regina Maria, nonna di Elisabetta, che nel testamento aveva espresso la volontà che nulla potesse interferire con l'incoronazione di sua nipote.

La cerimonia stabilì subito due record: fu seguita lungo il tragitto da Buckingham Palace all'abbazia da circa 3 milioni di persone, e fu anche la prima incoronazione al mondo ripresa interamente dalla tv. La Bbc, infatti, aveva registrato solo parti della precedente cerimonia, quella di Giorgio VI. Più di 20 milioni di persone videro l'evento in tv, un record assoluto per quei tempi.

