Reka: ricavi in aumento nel 2018

Lo scorso anno la Cassa svizzera di viaggio (Reka) ha aumentato i ricavi in entrambi i suoi campi di attività.

Nella divisione principale, Valuta Reka, il volume delle vendite è salito dell'1% a 617,7 milioni di franchi, mentre gli affari con i viaggi (Vacanze Reka) hanno generato un fatturato di 40,3 milioni, pari a un incremento dell'1,7%.

Nel comparto Valuta Reka la crescita si spiega con l'aumento delle vendite di mezzi di pagamento Reka per i dipendenti di imprese; in questo ambito il giro d'affari è cresciuto del 3,3%, indica un comunicato odierno. I clienti aziendali sono oltre 4'100.

Nel segmento delle vacanze hanno contribuito al buon risultato soprattutto i propri impianti: i villaggi di vacanze, che generano quasi la metà dei ricavi, hanno registrato un aumento del fatturato pari al 9,3%. Ciò grazie agli investimenti nell'infrastruttura, a un miglioramento generalizzato della domanda in Svizzera e al cambio favorevole per l'euro. Nell'intermediazione di appartamenti di vacanza il giro d'affari è per contro sceso del 6,9%.

