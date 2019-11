Rischia un volo lungo le cascate del Niagara il relitto di una nave affondata parzialmente lungo l'omonimo fiume oltre 100 anni fa e da allora diventato un'attrazione turistica.

La 'Iron Scow' (o 'Niagara Scow'), lunga poco più di 24 metri, giace sul versante canadese delle cascate dal 1918, ovvero da quando dopo essersi staccata da un rimorchiatore venne incastrata tra le rocce per evitare che precipitasse pericolosamente dalle cascate. Tuttavia, a causa del forte vento e delle piogge degli ultimi giorni, il relitto si è spostato di circa 50 metri lungo il fiume Niagara, avvicinandosi quindi al baratro.

Ora viene costantemente monitorato ma le autorità temono che possa precipitare lungo le cascate, anche se non sono in grado di indicare quando. "Adesso è incastrato - ha spiegato Jim Hill, sovrintendente della commissione per le cascate del Niagara - e potrebbe rimanere incastrato per giorni o per anni. Nessuno lo sa".

