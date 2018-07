Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 luglio 2018 8.07 05 luglio 2018 - 08:07

La remunerazione media dei CEO delle grandi aziende quotate sul listino SMI della Borsa svizzera è calata del 7% a 6,8 milioni di franchi l'anno scorso, secondo uno studio pubblicato oggi dalla Fondazione Ethos. Il settore finanziario fa eccezione.

Per le imprese di taglia più modesta le retribuzioni dei direttori generali sono calate in media dell'8% a 3,7 milioni, precisa la fondazione ginevrina in un comunicato.

"I diritti accordati agli azionisti in materia di remunerazione permettono di frenare gli eccessi", constata la fondazione, anche se "alcune retribuzioni restano troppo elevate e non in linea con le prestazioni".

Ethos punta in particolare il dito contro il settore finanziario, dove "il legame fra remunerazione degli alti dirigenti e la performance della società non è dimostrato". La stabilità degli stipendi contrasta infatti con il calo del 44% degli utili registrato dal 2009 in 26 delle 100 più importanti aziende finanziarie, oltre che con la contrazione del 7% dei posti di lavoro.

