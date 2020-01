L'italiano Luca de Meo è stato nominato direttore generale di Renault dal prossimo primo luglio: è quanto riferiscono fonti ben informate nel giorno della riunione del consiglio d'amministrazione di Renault a Boulogne-Billancourt, alle porte di Parigi.

Milanese, 52 anni, ex pupillo di Sergio Marchionne, Luca de Meo lascia quindi Seat (Gruppo Volkswagen) per tentare di rilanciare il costruttore automobilistico francese nonché la sua alleanza con Nissan-Mitsubishi, dopo un anno di crisi seguita ai guai giudiziari di Carlos Ghosn in Giappone.

Poliglotta, perfettamente francofono, de Meo entrerà in funzione dal primo luglio, a causa della clausola di non concorrenza con Volkswagen che lo vincola fino a quella data.

