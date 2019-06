Renault intende querelare Carlos Ghosn, dopo le rivelazioni secondo cui l'ex numero uno del gruppo francese travolto dai guai giudiziari in Giappone avrebbe effettuato "spese sospette" per 11 milioni di euro attraverso una filiale comune con Nissan basata in Olanda.

Il ministro francese dell'economia, Bruno Le Maire, ha spiegato oggi che una denuncia verrà inoltrata dallo stesso gruppo Renault, di cui lo Stato francese è azionista al 15%.

"Lo Stato - ha precisato Le Maire a BFM-TV - depositerà tutti gli elementi alla giustizia e ci sarà una denuncia. Spetterà alla giustizia decidere". E ancora: "quando lo Stato è azionista di riferimento di un'azienda, come in Renault dove abbiamo il 15%, il suo ruolo è garantire che la sua governance funzioni bene", ha aggiunto.

Il Cda di Renault si riunirà nuovamente oggi nel quartier generale di Boulogne-Billancourt, alle porte di Parigi, per studiare l'offerta di fusione di Fiat-Chrysler, dopo la riunione di ieri al termine della quale ha evocato il suo "interesse" per la proposta.

