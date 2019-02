"Chi ha letto le carte e ha un minimo di conoscenza giuridica sa che privare persone della libertà personale per una cosa come questa è abnorme": lo ha affermato l'ex premier italiano Matteo Renzi.

"Chi conosce la realtà sa che quelle carte, peraltro, non corrispondono al vero. Ma per questo ci sarà il processo", ha aggiunto il senatore PD commentando il provvedimento di arresto domiciliare imposto ai suoi genitori.

"Tutti i cittadini sono uguali davanti alla Legge. I miei genitori, come tutti, hanno diritto a un processo giusto e spero rapido. Non grido ai complotti: chiedo che i processi si facciano nelle aule dei tribunali e non sul web o nelle redazioni dei giornali. Noi aspettiamo le sentenze, ma le sentenze si pronunciano in tribunale e non nelle piazze populiste", ha sostenuto Renzi.

Neuer Inhalt Horizontal Line