Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2014 12.31 20 settembre 2014 - 12:31

"Buon compleanno a una grande italiana". Lo scrive il premier italiano Matteo Renzi sul suo profilo Facebook, nel fare gli auguri di buon compleanno a Sophia Loren, che compie 80 anni.

Renzi cita una frase della Loren: "C'è una fonte della giovinezza: è nella tua mente, nei tuoi talenti, nella creatività che porti nella vita. Ma quando impari ad attingere questa sorgente, avrai davvero sconfitto l'età".

"Mi piace ricordare - commenta il premier - questa sua frase, proprio oggi per farle i migliori auguri di buon compleanno. Non solo perché qui è racchiuso il segreto del successo della sua straordinaria carriera che tanto onore ha portato al nostro Paese. Ma soprattutto - sottolinea - perché sembra un invito all'Italia a valorizzare i suoi talenti, a non sciupare le occasioni, a non rassegnarsi alla rassegnazione".

