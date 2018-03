Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 marzo 2018 16.02 08 marzo 2018 - 16:02

Il presidente ceco Milos Zeman ha prestato giuramento oggi al Castello di Praga aprendo il suo secondo mandato di cinque anni alla presidenza della Repubblica.

Alla cerimonia hanno partecipato i deputati, i senatori, i membri dell'uscente governo del premier Andrej Babis e una parte dei governatori delle regioni.

Nella lista degli invitati mancavano però personalità che con Zeman hanno avuto scontri in passato, o che non hanno votato per un altro candidato. L'opposizione del centro destra (Top 09) si è presentata nella sala Venceslao in cravatte nere e con una targhetta in ricordo a Vaclav Havel.

Durante il discorso del presidente, parte dei deputati dell'opposizione ha abbandonato la sala, in contestazione con le critiche di Zeman a media e giornalisti, che avrebbero mancato di obiettività. Tra coloro che sono usciti della sala c'era anche l'ex ministro degli esteri e il principe Karel Schwarzenberg.

