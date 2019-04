Migliaia di persone protestano stasera a Praga e in altre città della Repubblica ceca contro il premier Andrej Babis e contro la nomina di Marie Benesova alla testa del Ministero della giustizia.

Benesova (Cssd, democratici sociali), ex ministra della giustizia dal 2013 al 2014, è consulente del presidente Milos Zeman e domani sostituirà nella carica il ministro Jan Knezinek (Ano, Azione del cittadino scontento). Gli avversari di Babis temono che la nuova ministra sia alleata di Babis e di Zeman e che nella Repubblica ceca si replichino attacchi all'indipendenza del sistema giudiziario come accaduto in Polonia e in Ungheria.

''Non vogliamo che il premier Babis metta la giustizia sotto il suo controllo un paio di giorni dopo che la polizia aveva proposto di accusarlo'', hanno dichiarato gli organizzatori della protesta riferendosi all'indagine penale su Babis per una presunta frode sui fondi europei.

