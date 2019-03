Repower investe ulteriormente nell'energia generata dal vento: la società elettrica con sede a Poschiavo (GR) amplierà il suo parco eolico a Lübbenau, in Germania, messo in funzione nel 2010.

Attraverso la società controllata Repartner Wind, alle otto turbine esistenti ne verrà aggiunta una nona: essa avrà una potenza di 3,45 megawatt e sarà in grado di produrre ogni anno circa 10,7 gigawattora di elettricità, spiega Repower in un comunicato odierno. I costi di investimento ammontano a 6,8 milioni di euro (quasi 8 milioni di franchi).

Lübbenau si trova nella parte meridionale del Brandeburgo, un'area caratterizzata da buone condizioni per la produzione di energia elettrica da fonte eolica. In linea con la propria strategia, Repower investe esclusivamente in tecnologie di produzione da fonti rinnovabili.

Repartner Wind è un'affiliata interamente controllata da Repartner Produktions AG, una società di produzione costituita nel 2011 con sede a Poschiavo e detenuta per il 51% da Repower.

