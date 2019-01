Centrafrica, al via colloqui di pace

Sono iniziati a Khartoum, in Sudan, i colloqui di pace per la fine della crisi nella Repubblica Centrafricana.

Ai colloqui, che si svolgono sotto l'egida dell'Unione Africana e con il sostegno delle Nazioni Unite, è presente il Commissario per la pace e la sicurezza dell'Unione Africana, Smail Chergui, con l'obiettivo di facilitare il dialogo tra i governi centroafricani e 14 gruppi armati per raggiungere un accordo di riconciliazione durevole.

"Questo è un momento cruciale per la Repubblica centrafricana - ha dichiarato Chergui - e dobbiamo tutti impegnarci per ottenere dei risultati che mettano fine ad un conflitto devastante in cui il Paese è immerso da troppo tempo".

