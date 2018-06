Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2018 17.25 15 giugno 2018 - 17:25

La difterite riappare e torna a colpire in diversi Paesi del mondo. Oltre al Venezuela, dove è in corso un'epidemia dal luglio 2016, sono stati segnalati focolai epidemici anche ad Haiti, in Colombia, Brasile, Repubblica Dominicana e Yemen.

Lo rilevano l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e la Pan American Health Organization (Paho), che raccomandano di tenere alte le coperture vaccinali e dare il vaccino in via prioritaria ai bambini sotto i 5 anni, a quelli in età scolare, ai militari, nelle carceri, e a chi per lavoro sta a contatto con molte persone.

In base ai dati raccolti, finora in Venezuela sono stati registrati 1716 casi sospetti di difterite (324 nel 2016, 1040 nel 2017 e 352 nel 2018), 1086 confermati e 160 morti. Colpite tutte le fasce di età, anche se il maggior tasso di incidenza si è avuto tra i 5 e 19 anni.

L'epidemia, commenta l'Oms, fa seguito a un abbassamento delle coperture vaccinali nel Paese sudamericano, dove nell'ultimo quinquennio non hanno mai raggiunto il 95%. L'ultimo caso autoctono risaliva al 1992.

Neuer Inhalt Horizontal Line