Questo contenuto è stato pubblicato il 7 dicembre 2011 18.20 07 dicembre 2011 - 18:20

Il neopresidente del Consiglio nazionale Hansjörg Walter (UDC) è stato ricevuto con tutti gli onori oggi in Turgovia, il suo cantone di provenienza. Diverse centinaia di persone hanno sfidato la pioggia e il freddo per festeggiare il "primo cittadino" della Confederazione.

Hansjör Walter è arrivato verso le 14.00 a Frauenfeld su un treno speciale proveniente da Berna. Ad accompagnarlo c'erano i famigliari, la consigliera federale Simonetta Sommaruga e deputati alle Camere federali di tutti i partiti.

Nel suo discorso di benvenuto, il presidente del Gran consiglio turgoviese Peter Kummer ha definito il neopresidente della Camera del popolo "uno dei nostri": nemmeno la campagna d'immagine più costosa - ha affermato - potrebbe meglio far capire come sono fatti i turgoviesi di Hansjörg Walter, che "è un esempio per tutti noi".

