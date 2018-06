Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 giugno 2018 9.02 04 giugno 2018 - 09:02

Richemont ha annunciato oggi la vendita del marchio di pelletteria Lancel alla società italiana Piquadro. L'ammontare della transazione non è stato comunicato.

L'operazione non avrà un impatto significativo sul bilancio del gruppo ginevrino, ha indicato in una breve nota il numero due mondiale nel settore del lusso.

La notizia non giunge a sorpresa: in marzo Richemont aveva fatto sapere di aver avviato negoziati con l'azienda italiana, in piena espansione, in vista di una cessione di Lancel, che aveva più volte cercato di rilanciare.

Neuer Inhalt Horizontal Line