Questo contenuto è stato pubblicato il 20 giugno 2018 9.40 20 giugno 2018 - 09:40

Richemont ha sborsato il gennaio scorso 2,5 miliardi di euro (2,86 miliardi di franchi) per prendere il controllo totale di Ynap (foto rappresentativa d'archivio)

Ultimo atto dell'offerta pubblica d'acquisto (Opa) di Richemont su Ynap: il gruppo ginevrino del lusso ha annunciato il delisting dei titoli della piattaforma italiana di vendita online dalla Borsa di Milano a partire da oggi.

Il proprietario di Cartier ha in effetti acquisito il 98,394% di Yoox Net-a-Porter e l'1,6% del capitale non ancora apportato all'offerta pubblica di acquisto sulla società italiana di e-commerce, nell'ambito delle procedure di squeeze-out (diritto di acquisto sulle azioni residue in seguito alla promozione di un'Opa).

Richemont ha sborsato il gennaio scorso 2,5 miliardi di euro (2,86 miliardi di franchi) per prendere il controllo totale di Ynap, specializzato nei prodotti di lusso. Nel 2015, il gruppo ginevrino aveva unito la sua filiale Net-a-Porter con la società indipendente italiana Yoox, per costituire Ynap, di cui deteneva il 50%.

La ripresa completa di Ynap mira a permettere a Richemont di rafforzare i suoi marchi di orologi, gioielli e accessori nella vendita online, un canale di distribuzione sempre più importante.

