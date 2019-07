Le notifiche di sospetti all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) riguardanti fatti di corruzione sono state il 23% del totale nel 2017, contro meno del 10% tra il 2008 e il 2010.

Un aumento analogo si riscontra anche per i procedimenti per riciclaggio aperti dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC)

In un rapporto pubblicato oggi, il Gruppo interdipartimentale di coordinamento per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF), rileva che il riciclaggio associato alla corruzione in Svizzera rappresenta soltanto l'1% delle comunicazioni al MROS.

Il resto riguarda una sospetta corruzione attiva e soprattutto passiva di agenti pubblici all'estero, principalmente nell'America latina negli ultimi 10 anni. Un dato, quest'ultimo, dovuto tuttavia in prevalenza ai grossi casi di corruzione in quella regione - in Brasile soprattutto - venuti alla luce di recente, che hanno comportato un aumento di notifiche e procedimenti penali in Svizzera.

Una delle principali caratteristiche dei piani criminali miranti a riciclare proventi di attività corruttive è il ricorso a una o più persone giuridiche, fra cui sono maggioritarie le cosiddette società di domicilio, più note in Svizzera come "società bucalettere". Nel 90% dei casi si tratta di società di diritto estero, in particolare dell'America centrale e caribica.

Le persone giuridiche elvetiche sospettate di riciclaggio legato alla corruzione estera sono invece in grande maggioranza società anonime operative, spesso attive nel settore della consulenza e della gestione finanziaria.

