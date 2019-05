Il fabbricante basilese di caramelle e tisane Ricola ha realizzato nel 2018 un giro d'affari di 339,3 milioni di franchi, il 4,4% in più dell'anno precedente, grazie in particolare all'Asia e agli Stati Uniti.

Lo scorso anno Ricola ha adeguato la struttura del gruppo per essere più efficiente. Ha inoltre acquisito una partecipazione nel distributore tedesco CFP Brands e ha inaugurato una filiale in Cina, la Ricola Trading (Shanghai). La società ha anche investito in Svizzera, dove ha ampliato il suo sito di produzione di Laufen (BL), si legge in un comunicato diramato oggi.

Fondata nel 1930, la società esporta i suoi prodotti in oltre cinquanta paesi.

