Iniziativa per i ghiacciai: al via la raccolta delle firme

Entro il 2050 le emissioni di gas serra dovranno essere ridotte a zero. È quanto chiede l'iniziativa popolare "Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)", presentata il 9 aprile 2019, proposta che secondo la Cancelleria federale rispetta i requisiti formali.

I promotori avranno quindi tempo fino al 30 ottobre 2020 per raccogliere le 100 mila firme valide necessarie alla riuscita, si legge sul Foglio federale odierno.

Il comitato d'iniziativa "Verein Klimaschutz Schweiz" riunisce esponenti ecologisti e socialisti, ma anche rappresentanti del campo "borghese", come il consigliere agli stati PLR di Zurigo, Ruedi Noser, e il collega "senatore" del PPD grigione, Stefan Engler. Del comitato fanno parte anche associazioni ambientaliste, chiese, ricercatori.

Stando al testo della modifica costituzionale, dal 2050 in Svizzera non dovranno più essere messi in circolazione combustibili e carburanti fossili, con eccezioni per applicazioni tecnicamente non sostituibili.

Oltre a ciò, per quanto in Svizzera continuino a verificarsi emissioni di gas serra causate dall'uomo, al più tardi dal 2050 il loro impatto sul clima dovrà essere durevolmente neutralizzato mediante pozzi di assorbimento.

Neuer Inhalt Horizontal Line