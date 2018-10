Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 ottobre 2018 16.27 11 ottobre 2018 - 16:27

Travail.Suisse non sosterrà il referendum contro la Legge federale sulla riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA): il comitato infatti ha approvato a maggioranza il progetto uscito dalla Camere federali.

Si tratta però di un "sì critico" poiché esiste il rischio di riduzione delle prestazioni di servizio pubblico.

La legge, che prevede entrate supplementari per l'AVS, rappresenta un compromesso accettabile, scrive Travail.Suisse in un comunicato. La netta diminuzione del tasso di imposizione delle imprese in molti cantoni è però problematica.

Per questo Travail.Suisse esorta i cantoni ad adottare misure sociali di compensazione, almeno in parte finanziate dalle imprese, e invita ad utilizzare gli "strumenti della democrazia diretta nei cantoni per garantire buone prestazioni di servizio pubblico".

