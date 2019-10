Sono troppi i turisti in cima al Rigi, la celebre montagna con vista panoramica su tutta la Svizzera centrale? C'è chi lo pensa e teme che l'ampliamento della funivia porterà a situazioni sgradevoli in quota.

"La montagna non sopporta ulteriori visitatori", afferma in dichiarazioni riportate oggi dal Blick René Stettler, promotore della petizione "No al Disney-Rigi-World!". "La natura e la zona di distensione devono essere protette".

L'aumento dell'affluenza è effettivo: se nel 2009 sul Rigi - solo 1797 metri di altezza, ma definita "la regina delle montagne" per la vista spettacolare - erano salite 553'000 persone, nel 2018 gli ospiti sono diventati 912'000. E potrebbero aumentare ulteriormente: nell'ambito di lavori di ammodernamento l'attuale funivia con una capacità di 640 persone all'ora verrebbe portata a 800 persone, con l'opzione di salire a 1200 con gondole supplementari. "Il limite è ormai raggiunto", sostiene Stettler.

