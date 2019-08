Rimpasto in vista a fine anno per il Tribunale federale: due giudici lasceranno infatti per raggiunti limiti d'età, mentre altri due magistrati hanno rassegnato le dimissioni. Lo annuncia oggi la Suprema corte in una nota.

In pensione andranno i giudici Brigitte Pfiffner e Thomas Merkli, mentre Kathrin Klett e Niklaus Oberholzer hanno deciso di lasciare la Corte losannese per fine anno per altre ragioni.

Brigitte Pfiffner è stata eletta nel 2008 ed esercita dal 2009 la sua funzione in seno alla seconda Corte di diritto sociale, che presiede dal 2017.

Thomas Merkli è entrato in carica nel 1999. Egli è stato dapprima membro della seconda Corte civile, in seguito della seconda Corte di diritto pubblico, che ha presieduto dal 2005 al 2008. Dal 2011 siede nella prima Corte di diritto pubblico, di cui è stato presidente tra il 2017 e il 2018.

Kathrin Klett è entrata in carica nel 1992 ed è divenuta nello stesso anno membro della prima Corte di diritto civile, di cui fa parte tuttora, e che ha presieduto dal 2009 al 2014. Nel 2013 e 2014 è stata Presidente della Conferenza dei presidenti. La Klett ha fatto parte dal 2001 al 2004 della Corte di cassazione straordinaria e dal 1999 al 2001 della Commissione di ricorso del Tribunale federale.

Niklaus Oberholzer, infine, ha iniziato la sua carriera in seno al Tribunale federale nel 2013 quale membro della Corte di diritto penale, di cui fa tuttora parte.

I loro successori saranno nominati dall'Assemblea federale plenaria: le date delle elezioni non sono ancora note.

