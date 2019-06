Hanno ripreso a circolare poco prima delle 21.00 i treni fra Losanna e Berna, dopo un'interruzione durata quasi otto ore.

Lo ha indicato stasera Frédéric Revaz, portavoce delle FFS, precisando che il problema di funzionamento dei semafori fra Palézieux (VD) e il capoluogo vodese è stato risolto.

Il traffico tornerà completamente alla normalità domattina. Tutto è iniziato attorno alle 13.10, con il danneggiamento di cavi elettrici provocato da una ditta esterna che stava eseguendo lavori. Chi da Ginevra/Losanna voleva raggiungere Berna ha dovuto passare via Bienne (BE). Per il traffico regionale sono stati messi a disposizione bus sostitutivi.

