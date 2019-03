L'indice di gradimento del presidente Vladimir Putin, in calo costante sin da quando è stata approvata la riforma delle pensioni, ha registrato un incremento arrivando al 64,8%, segnando il 'record' per il 2019.

Lo sostiene un sondaggio del centro demoscopico statale VTsIOM.

A spingere verso l'alto il gradimento da parte dei russi sarebbe stato il discorso annuale alle camere riunite, incentrato sulle questioni interne, in cui Putin ha promesso maggiori aiuti alle famiglie in difficoltà e in generale più attenzione al welfare.

