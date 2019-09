La Cdu vince in Sassonia con il 32,1% (-7,3% rispetto al 2014) e stacca di circa 5 punti l'Afd, che risulta comunque in forte crescita.

La Cdu vince in Sassonia con il 32,1% (-7,3% rispetto al 2014) e stacca di circa 5 punti l'Afd, che si attesta come secondo partito al 27,5% con uno straordinario risultato (+17,8%).

La Linke è il terzo partito nel parlamento di Dresda con il 10,4% (-8,5%), i verdi sono il quarto con l'8,6% (+2,9%), l'Spd registra perdite significative (-4,7%) e si ferma al 7,7%.

L'Spd in Brandeburgo si attesta come primo partito con il 26,2%, pur registrando perdite significative (-5,7% rispetto al 2014). L'Afd diventa il secondo partito con il 23,5% (+11,3%). Al terzo posto si colloca la Cdu con il 15,6% (-7,4%), seguito dai Verdi che fanno un balzo in avanti con il 10,8% (+4,6%) e infine dalla Linke che registra la perdita maggiore di elettori, raggiungendo appena il 10,7% (-7,9%).

In entrambi i Parlamenti regionali della Sassonia e del Brandeburgo i liberali restano sotto la soglia di sbarramento.

Neuer Inhalt Horizontal Line