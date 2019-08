La presenza di salmonelle è stata rilevata in un lotto di roquefort prodotto con latte crudo della marca francese "Société". Lacatalis Suisse, che importa questo tipo di formaggio, ha immediatamente ritirato il prodotto dal commercio e ne ha ordinato il richiamo.

Non potendo escludere rischi per la salute, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda di non consumare il prodotto. Chi avesse già mangiato il formaggio in questione è invitato a consultare un medico in caso di disturbi gastrointestinali con febbre, vomito, diarrea e dolori addominali.

Il roquefort contaminato è stato venduto nei negozi Growa Markt, Demaurex & Cie S.A e Prodega Markt. Si tratta delle confezioni da 200 g con data di scadenza al 16 dicembre di quest'anno e dei quarti di forma con scadenza al 17 novembre. Il marchio di identificazione è FR 12.203.018 CE, precisa un comunicato dell'Usav.

