I prodotti di Rivella scompariranno definitivamente dagli scaffali dei negozi in Germania.

Il produttore di bevande Rivella si ritira dal mercato tedesco: i costi per il marketing sono stati giudicati eccessivi e i ricavi insufficienti. Una portavoce dell'azienda ha confermato oggi una notizia in tal senso di Blick on line, ripresa anche dai media tedeschi.

I prodotti di Rivella, ha detto, scompariranno definitivamente dagli scaffali dei negozi in Germania. L'azienda non è riuscita ad incrementare in modo significativo la domanda da parte dei consumatori tedeschi e anche il margine di profitto è risultato modesto. Rivella era venduta soprattutto nella Germania meridionale e con il ritiro il produttore con sede a Rothrist (AG) chiude un altro capitolo della sua strategia volta ad affermarsi all'estero.

Rivella finora ha avuto poco successo al di fuori del territorio nazionale. Fanno eccezione i Paesi Bassi e il Lussemburgo, dove il marchio è presente da decenni.

