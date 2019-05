Il robot lunare cinese Yutu-2 ha percorso 190 metri sulla faccia nascosta della Luna per effettuare esplorazioni scientifiche su territorio vergine.

Secondo quanto riferisce il Centro di esplorazione lunare e dello spazio, collegato all'Amministrazione nazionale cinese per lo spazio, sia il lander sia il veicolo della sonda Chang'e-4 si sono messi oggi in modalità dormiente per la notte lunare.

La sonda Chang'e-4, lanciata l'8 dicembre dello scorso anno, è riuscita per prima a effettuare un atterraggio morbido sul cratere Von Karman nel bacino del Polo sud-Aitken nell'emisfero lunare nascosto il 3 gennaio. Un giorno lunare (così come una notte) equivale a 14 giorni terrestri. Durante la notte, la sonda si mette in modalità dormiente per mancanza di energia solare.

