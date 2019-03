La remunerazione del Ceo di Roche, Severin Schwan, l'anno scorso ha raggiunto 15,1 milioni di franchi. Per l'associazione di "azionisti per un'economia sostenibile" Actares è troppo.

Alla vigilia dell'assemblea generale di Roche, l'associazione di "azionisti per un'economia sostenibile" Actares chiede che si ponga fine al doppio incarico di Severin Schwan, Ceo e membro del consiglio di amministrazione.

Essa denuncia pure le "remunerazioni assurdamente alte" in comparazione internazionale per il presidente della direzione stesso e i membri del cda. In una nota diramata oggi l'associazione, fondata nel marzo 2000, critica anche la "pratica particolare di Roche" nella fissazione dei prezzi dei medicinali in Svizzera e all'estero.

Già l'anno scorso Actares aveva denunciato la remunerazione "eccezionalmente alta" di 6,5 milioni di franchi assegnata a Christoph Franz, presidente del consiglio d'amministrazione. Essa rimane immutata nel 2019, come quella del Ceo Schwan, che "con 15,1 milioni è il dirigente più pagato della Svizzera". Con uno stipendio di base di 4 milioni, rileva l'associazione, è anche il manager meglio pagato delle grandi società farmaceutiche mondiali. Ragione sufficiente "perché Actares respinga i piani di remunerazioni all'assemblea generale annuale" in agenda domani a Basilea.

Neuer Inhalt Horizontal Line