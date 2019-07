Il gruppo basilese Roche ha superato le previsioni del mercato nel primo semestre. L'attività farmaceutica ha registrato ricavi inattesi, mentre la piccola divisione Diagnostics ha fatto segnare una stagnazione.

Il fatturato semestrale ha raggiunto 30,47 miliardi di franchi, con un incremento dell'8% su base annua. I prodotti farmaceutici hanno generato vendite per 24,19 miliardi (+11%) e Diagnostics per 6,28 miliardi (praticamente come un anno prima). L'utile netto è salito del 18% a 8,90 miliardi, si legge in un comunicato diramato oggi.

I ricavi corrispondono alle previsioni più elevate degli analisti consultati dall'agenzia finanziaria AWP, mentre la redditività ha superato le stime più ottimistiche. Per l'intero 2019, la direzione prevede ora una crescita del 5-10%.

Neuer Inhalt Horizontal Line