Complice una diatriba legale negli Usa, si allungano i tempi dell'acquisizione miliardaria di Spark Therapeutics, società americana specializzata nelle terapie geniche, da parte di Roche.

Alla scadenza - ieri - del termine dell'offerta pubblica di acquisto (opa) il colosso farmaceutico renano deteneva solo il 29,4% delle azioni. Il periodo dell'opa è quindi stato prolungato sino al 2 maggio, ha indicato stamane Roche.

Il prezzo proposto rimane di 114,50 dollari per azione. L'operazione - che dovrebbe permettere al gruppo di controllare la prima impresa che, nel 2017, ha ricevuto il via libera dalle autorità americane per una terapia genica - valuta Spark Therapeutics a 4,3 miliardi di dollari (lo stesso importo in franchi).

L'acquisizione potrebbe essere minacciata da una causa legale in corso negli Stati Uniti. Un gruppo di azionisti di Spark ha citato in giudizio i dirigenti della società davanti a un tribunale del Delaware: avrebbero fornito informazioni incomplete o fuorvianti riguardo all'operazione. La società ritiene infondate queste accuse.

