L'anno scorso Roche ha conseguito un utile netto di 10,87 miliardi di franchi, quasi un quarto in più rispetto all'anno precedente. Il fatturato della multinazionale è aumentato del 7%, raggiungendo i 56,85 miliardi di franchi.

Agli azionisti sarà offerto un dividendo di 8,70 franchi, contro gli 8,30 dell'anno precedente. Il risultato operativo di base (Ebit) - ossia escludendo qualsiasi voce considerata eccezionale - è aumentato del 9% a 20,51 miliardi di franchi.

La performance è in linea con le migliori previsioni degli analisti consultati da AWP, che ha avuto un fatturato medio di 56,48 miliardi, per un Ebit di base di 20,21 miliardi. Il dividendo è in linea con le aspettative.

Per l'esercizio in corso, la direzione prevede un rallentamento della crescita tra l'1% e il 5%, esclusi gli effetti dei cambi, con un aumento comparabile della redditività rettificata. La remunerazione degli azionisti dovrebbe essere nuovamente aumentata.

