Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giugno 2018 8.32 19 giugno 2018 - 08:32

Roche acquisisce la totalità di Foundation Medicine società statunitense specializzata nell'analisi per diagnosi in oncologia.

Per 2,4 miliardi di dollari, Roche acquisisce la totalità di Foundation Medicine società statunitense specializzata nell'analisi per diagnosi in oncologia. Il colosso basilese della farmaceutica deteneva già una ampia quota di maggioranza.

La transazione, ampiamente approvata dai consigli di amministrazione delle due società, dovrebbe essere portata a termine entro la fine dell'anno, precisa una nota odierna dell'azienda renana.

Roche offrirà agli azionisti di minoranza in Foundation Medicine 137 dollari per titolo, con premio del 29% rispetto alla quotazione della chiusura di borsa di ieri, del 47% sul corso medio degli ultimi 30 giorni e del 68% sui 90 giorni.

