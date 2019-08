La Svizzera apprende "con grande preoccupazione" le notizie riguardanti gli incendi in Amazzonia. Le autorità affronteranno la questione con i vari Paesi interessati, ha dichiarato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Secondo esperti elvetici, le cause degli incendi in Amazzonia sono di vario genere, ha indicato il DFAE all'agenzia Keystone-ATS in una presa di posizione: oltre ai roghi appiccati intenzionalmente, vi sono anche eventi naturali capaci di far divampare focolai d'incendio, come ad esempio la siccità.

