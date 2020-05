Un grande incendio si è sviluppato al Pier 45 di San Francisco con le fiamme che minacciano una storica imbarcazione della Seconda Guerra Mondiale ancorata nelle vicinanze.

Più di 100 pompieri sono al lavoro per contenere le fiamme divampate probabilmente in un magazzino. Al momento non ci sono notizie di feriti e tutti, anche nelle aree vicine, sono stati evacuati.

