Secondo Teheran Gli Stati Uniti hanno offerto di togliere le sanzioni sul nucleare in cambio della ripresa dei negoziati. Washington però smentisce.

Gli Stati Uniti hanno offerto all'Iran di togliere le sanzioni sul nucleare in cambio della ripresa dei negoziati.

Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, spiegando che "però questa azione non è avvenuta in un modo accettabile", visto che "nell'atmosfera di massima pressione, anche se volessimo negoziare con gli americani nella cornice del 5+1, nessuno può prevedere quale sarà il risultato di questi negoziati".

"La cancelliera tedesca, il primo ministro dell'Inghilterra e il presidente della Francia erano a New York" all'Assemblea generale dell'Onu "e hanno tutti insistito perché questi colloqui avessero luogo. E l'America ha detto che avrebbe tolto tutte le sanzioni.

Da Washington arriva però una smentita. "No!": così Donald Trump replica al presidente iraniano sull'ipotesi di togliere le sanzioni a Teheran per far ripartire il dialogo.

"L'Iran voleva che levassi le sanzioni che gli abbiamo imposto al fine di incontrarci", scrive il presidente americano su Twitter: "Naturalmente gli ho detto NO!".

