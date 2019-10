L'Iran ha già assemblato le centrifughe di nuova generazione Ir6 e Ir8 e installerà presto quelle Ir7 e Ir9.

Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani in conferenza stampa, senza precisare se ciò avverrà in concomitanza con la terza fase di superamento degli obblighi sul nucleare, in programma il prossimo 7 novembre.

"Arriveremo sicuramente alla terza fase se l'Ue non rispetterà i suoi impegni previsti nell'intesa del 2015: non credo che l'Ue stia seguendo gli Usa, ma sicuramente sta ignorando i propri impegni", ha sottolineato.

