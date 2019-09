"L'Iran ha resistito al terrorismo economico più spietato". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani attaccando gli Usa all'Assemblea Generale dell'Onu. "Non ci siamo mai arresi alle aggressioni straniere e alle imposizioni", ha sottolineato.

"La nostra risposta a negoziati sotto un regime di sanzioni è negativa", ha indicato poi Rohani in riferimento alla possibilità di colloqui con gli Usa. "L'unica via per riaprire i negoziati è il ritorno agli impegni e il sollevamento delle sanzioni. L'accordo sul nucleare era il minimo, per voi e per noi". "Il ritorno all'intesa è il primo passo - ha aggiunto - una cerimonia per le fotografie è l'ultimo, non il primo passo nelle trattative".

