I cinque produttori di orologi Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard e Tudor hanno voltato le spalle all'esposizione Baselworld. Vogliono organizzare al Palexpo di Ginevra, con la Fondation de la Haute Horlogerie, un proprio evento.

La decisione è avvenuta in seguito a decisioni prese dalla direzione di Baselworld senza consultare gli espositori. Una di queste è stato lo spostamento della fiera al gennaio 2021. Inoltre, secondo quanto comunicano queste aziende in una nota odierna, Baselworld non ha rispettato alcune attese.

La nuova fiera dovrebbe tenersi nell'aprile 2021. Oltre alle cinque marche citate, altre si dovrebbero aggiungere. Il target saranno in particolare i commercianti di orologi, i media e la clientela VIP.

