Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 10.41 23 maggio 2018 - 10:41

Allarme bomba in una banca vicino San Pietro a Roma. L'allarme è scattato per una telefonata anonima, con voce di donna, che annunciava la presenza dei un ordigno in una filiale di via della Conciliazione all'angolo con via San Pio X.

Sul posto diverse pattuglie dei carabinieri del Comando provinciale di Roma che hanno evacuato la filiale e delimitato la zona in attesa dell'intervento dei cinofili e degli artificieri.

Per l'allarme sono stati sfollati alcuni palazzi in fondo a via della Conciliazione, dalla parte opposta a piazza San Pietro dove si svolge in questo momento l'udienza generale con il Papa.

Tra gli edifici evacuati c'è Palazzo San Paolo che ospita diversi uffici vaticani e della Conferenza episcopale italiana.

