I due fermati nell'ambito delle indagini sull'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, accoltellato a morte stamani a Roma nel corso di un servizio contro un tentativo di estorsione, sono studenti statunitensi.

Entrambi frequenterebbero la John Cabot University a Roma, una prestigiosa università americana che si trova a Trastevere. Sarebbero stati incastrati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e da alcune testimonianze.

I due studenti sono ora interrogati nella caserma dei carabinieri di via Inselci. Non è ancora chiaro se abbiano un ruolo nel furto o nell'omicidio del vice brigadiere. Non si può escludere che chi ha rubato la borsa l'abbia poi ceduta ad altri per questo le indagini proseguono anche sul furto.

I fermati sono stati rintracciati in tarda mattinata in un albergo poco distante dal luogo dell'aggressione. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri del Gruppo di Roma e del Nucleo investigativo di via in Selci che hanno vagliato le immagini delle telecamere sui luoghi del furto, dell'albergo e del ferimento del carabiniere.

