In Romania il governo del socialdemocratico Viorica Dancila ha adottato una nuova ordinanza urgente che modifica le leggi sulla giustizia. Secondo i partiti di opposizione è l'ennesimo tentativo di sottoporre il potere giudiziario al controllo del potere esecutivo.

In particolare, la modifica riguarda la nomina e la durata del mandato di procuratore generale e procuratori aggiunti, dei capi della Diicot (la Direzione di investigazione per criminalità e terrorismo) e della Dna (la Direziona nazionale anticorruzione).

L'ordinanza, che arriva in un momento di grande tensione tra il paese balcanico e l'Unione europea proprio sui temi riguardanti la giustizia e la corruzione, è stata proposta, secondo quanto dichiarato in una conferenza stampa dal ministro della giustizia Tudorel Toader, dal Consiglio superiore della magistratura.

Proprio la premier Dancila, in occasione dell'avvio del semestre europeo, aveva rassicurato la Commissione europea che nessuna ulteriore modifica alle leggi sulla giustizia sarebbe arrivata senza il voto del parlamento romeno e senza la previa consultazione con la commissione di Venezia. Il capo del governo ha assicurato che spiegherà ai vertici di Bruxelles i motivi per i quali è stato adottato l'atto normativo.

Dura la reazione del presidente Klaus Iohannis: "Il governo socialdemocratico - secondo quanto si legge sulla pagina Facebook del presidente - vuole creare, attraverso le ordinanze di urgenza, uno statuto speciale per coloro che hanno problemi con la giustizia. La Romania non può essere a disposizione di quelli che vogliono instaurare il controllo politico sulla giustizia".

Anche il procuratore generale Augustin Lazar non ha nascosto le sue perplessità: "La nuova ordinanza sulle leggi riguardanti la giustizia può portare a un blocco istituzionale e contiene disposizioni non costituzionali". Evasivo invece Liviu Dragnea, il leader del partito socialdemocratico, già condannato a tre anni e sei mesi in prima istanza per abuso in atti d'ufficio (proprio in questi giorni è partito il processo d'appello).

"Non ero al corrente di questa ordinanza - ha detto Dragnea ripreso dal sito G4 Media -, ma l'ho letta ed è giusta e necessaria; inoltre non ha alcuna connessione con me".

