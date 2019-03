Parte della cocaina confiscata in Romania.

La polizia romena ha scoperto e sequestrato più di una tonnellata di cocaina di ottima qualità, che era nascosta su una imbarcazione capovoltasi nel Delta del Danubio.

Come riferito dai media serbi, la scoperta del grande quantitativo di cocaina - del valore commerciale stimato in circa 300 milioni di euro - è stata fatta il 22 marzo scorso e oggi la polizia ha consegnato i pacchi di droga all'agenzia per la lotta alla criminalità organizzata. Nell'operazione sono stati arrestati due cittadini serbi.

