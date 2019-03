La Romania rompe il fronte europeo e con una mossa non a sorpresa annuncia che trasferirà la propria ambasciata a Gerusalemme, "capitale dello Stato di Israele".

Una decisione, nell'aria da tempo, che la premier Viorica Dancila ufficializza a Washington anche se il sigillo spetta al presidente del suo Paese

E lo fa rompendo il fronte europeo proprio mentre la Romania è presidente di turno dell'Ue. Bruxelles, per ora, non entra nel merito e si limita a ribadire che la "nostra posizione non cambia: Gerusalemme deve essere capitale dei due Stati, Israele e Palestina", ribadiscono fonti europee.

Per Benjamin Netanyahu arrivato negli Usa, si tratta comunque di un doppio risultato in una sola giornata: oltre all'annuncio di Bucarest arriva infatti anche la notizia che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firmerà lunedì il decreto sul riconoscimento della sovranità israeliana sulle Alture del Golan, anticipato nei giorni scorsi.

Il primo ministro romeno, Dancila, sceglie il suo intervento all'assemblea a Washington dell'Aipac, l'associazione bipartisan Usa a favore di Israele, per fare il suo annuncio sullo spostamento dell'ambasciata. Di fronte ad un'assise che martedì assisterà all'intervento del premier israeliano dopo che questi, secondo i programmi, avrà già incontrato due volte Trump alla Casa Bianca dove peraltro dovrebbe avvenire la firma del riconoscimento americano del Golan.

