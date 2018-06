Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 giugno 2018 7.08 27 giugno 2018 - 07:08

L'ex candidato presidenziale repubblicano Mitt Romney riparte dalla corsa al Senato: ha vinto le primarie del Grand Old Party in Utah per un seggio al Senato sconfiggendo il deputato locale Mike Kennedy.

Romney era stato molto esplicito nelle sue critiche contro Donald Trump durante la campagna per le presidenziali nel 2016 ma da allora i due sembrano essersi assestati su toni più pacati e conciliatori e Romney ha anche accettato l'endorsement del presidente.

Neuer Inhalt Horizontal Line