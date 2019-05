Un tweet di pessimo gusto (poi cancellato), nel quale il neonato Royal baby di Harry e Meghan, Archie, veniva paragonato a un piccolo scimpanzé, è costato oggi il siluramento immediato dalla Bbc a Danny Baker.

A confermarlo lo stesso popolare e caustico autore satirico e presentatore radiofonico e televisivo britannico sui social. Baker aveva pubblicato un'immagine - accompagnata dalla didascalia "Harry e Meghan escono dall'ospedale" - che mostrava una scimmietta condotta per mano.

"Uno scherzo", si è giustificato più tardi lo "scorretto" Baker: scusandosi peraltro "senza riserve" con Archie - che ha un quarto di sangue afroamericano nelle vene - e ammettendo di aver commesso "un enorme errore".

Le scuse e l'eliminazione del post non sono in ogni modo bastate alla Bbc, una cui portavoce, formalizzando il benservito, ha definito l'episodio "un grave errore di giudizio che va contro i nostri valori". Gli show di Baker hanno spaziato in passato dalla musica, allo sport, al costume e gli sono valsi anche l'etichetta di David Letterman britannico.

