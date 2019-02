Ruag potrebbe presto sbarcare sulla Luna: il gruppo specializzato negli armamenti e nell'aerospazio controllato dalla Confederazione fornirà elementi di sostegno dei motori di un lander (veicolo d'atterraggio) sviluppato dalla società israeliana SpaceIL.

La missione di SpaceIL - un'entità senza scopo di lucro - porterà al primo allunaggio effettuato da un privato invece che dallo stato, spiega Ruag in un comunicato odierno. L'avvio dell'avventura dovrebbe avvenire nel corrente mese di febbraio.

Il viaggio del lander di 585 chili durerà due mesi e mezzo, prima di raggiungere l'area di influenza della Luna: lì rimarrà in orbita per alcune settimane, per poi effettuare un atterraggio morbido nella parte nord del Mare della Serenità. Una volta sul posto verranno trasmessi foto, video e dati sul campo magnetico del satellite terrestre.

L'elemento sviluppato da Ruag è in alluminio ed è stato prodotto con la tecnica di stampa 3D. Stando all'impresa si tratta della prima componente per un lander fabbricato in tal modo. La tecnologia 3D permette di produrre elementi più leggeri: "la riduzione del peso è un fattore decisivo nell'industria spaziale", spiega il CEO Peter Guggenbach, citato nella nota. Ogni chilogrammo in meno permette di effettuare risparmi in termini di energia e quindi di denaro.

Frutto di una completa ristrutturazione delle imprese federali d'armamento, Ruag - il nome sta per RüstungsUnternehmen AktienGesellschaft - è diventata operativa il primo gennaio 1999. Oggi i suoi prodotti e servizi vengono usati per il 56% a scopi civili e per il 44% per finalità militari. Il gruppo è presente in varie località elvetiche (in Ticino ad Agno, Gordola e Lodrino) e in 15 stati in Europa, America e Asia. L'azienda genera un fatturato di circa 2 miliardi di franchi e ha oltre 9200 dipendenti.

