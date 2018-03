Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

7 gennaio 2015 14.46

RUAG intende rafforzare la sua presenza nel settore del commercio all'ingrosso di armi da caccia e sportive. A questo scopo il gruppo controllato dalla Confederazione rileva la Glaser Handels AG di Winterthur, specializzata in questo settore. Il prezzo della transazione non è stato rivelato.

Tutti e dodici i collaboratori saranno ripresi da RUAG, indica quest'ultima in un comunicato odierno. La società fondata nel 1984, definita numero uno del settore in Svizzera, realizza gran parte del suo fatturato con prodotti di RUAG Ammotec, a sua volta leader di mercato in Europa per le munizioni di piccolo calibro e le applicazioni pirotecniche in edilizia.

"L'acquisizione è in linea con la strategia di RUAG Ammotec di rafforzare e potenziare il business caccia e sport in Europa tramite un proprio canale commerciale all'ingrosso", spiega nella nota Urs Breitmeier, presidente della direzione del Gruppo RUAG.

RUAG Ammotec è già presente in società di distribuzione, direttamente controllate o partecipate, in Germania, Austria, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Svezia, Finlandia, Brasile e Stati Uniti.

